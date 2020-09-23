جوتشى تصنع بنطلون متسخ من بقايا الطعام

فعند تلطخ بنطلون أى فرد بالطين أو شىء يحاول تنظيفه فورا، حفاظا على أناقته وسط الآخرين، ولكن "جوتشى" رفع الحرج عن هؤلاء بتصنيع بنطلون جينز، مليئا بالبقع التى تشبه الطين حول منطقة الركبتين والكاحلين بسعر يصل إلى 770 دولارا، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

ويعتبر البنطلون الجينز الجديد، مصنع من بقايا طعام أعيد تدويرها إلى عناصر جديدة فى إطار برنامج" Gucci Up"المستدام.

ويدخل البنطلون الجديد ضمن مجموعة خريف وشتاء 2020 للرجال.

وأوضحت "جوتشى" أن القماش مصنوع من القطن العضوى ومعالج بطريقة تعطى لون البقع الصفراء والبنى على القماش، ويمكن ارتداء السروال الجديد مع سترة ممزقة طرحتها دار الأزياء مصنوعة من الصوف البنى.

وصممت العلامة التجارية الفاخرة، السروال الرجالى الجديد، واسعا، ويمكن ارتداؤه مع "جاكيت" أو قميص ملون أو "تى شيرت"، حسب ما يفضل الرجل ارتدائه مع "البنطلون" الجديد.