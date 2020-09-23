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من جانبها، أعلنت "ديزنى" عن مجموعاتها الجديدة للاحتفال بعيد الهالوين والمستوحاة من الحلوى التى تحضر فى مثل هذا اليوم، إلا أن الاحتفال بالهالوين هذا العالم سوف يكون مختلفا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى إلغاء حفل عيد الهالوين لميكى، الذى كان من المقرر أن يقام فى والت ديزنى.
وكذلك حفل "Oogie Boogie Bash"، وكان من المقرر أيضا أن يقام فى ديزنى لاند.
ولكن لا يزال بإمكان الأشخاص الاحتفال بالهالوين من خلال شراء المنتجات المختلفة من إكسسوارات وأحذية وغيرها من متاجر "ديزنى" على الإنترنت، وفقا لما جاء بموقع "insider".
كما طرحت ديزنى "توكة" للرأس لونها أرجوانى تتكون من أذن شخصية مينى ماوس المحبوبة للأطفال بلون أسود لامع، مع تزويدها بقبعة ساحرة على شكل حلوى الذرة، ويبلغ سعرها 29.99 دولار.
وطرحت "ديزنى" أيضا، حذاء "كروس"، لونه أسود ومزين برسومات حلوى الهالوين، لإضفاء طابع المرح، ووجه مينى ماوس البرتقالى الذى يضىء فى الظلام ويبلغ سعر الحذاء 54.99 دولار.
ويتميز "تى شيرت" ديزنى بلونه الأسود الأنيق الذى يجعله يتوافق مع أى لون من ألوان السروال، كما يتميز بأنه مصنوع من قماش خفيف، يساعد على الشعور بالراحة، ويبلغ سعر "تى شيرت" 69.99 دولار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كورونا ينقل استعدادات ديزنى لـ عيد الهالوين عبر الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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