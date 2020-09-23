كورونا ينقل استعدادات ديزنى لـ عيد الهالوين عبر الإنترنت

من جانبها، أعلنت "ديزنى" عن مجموعاتها الجديدة للاحتفال بعيد الهالوين والمستوحاة من الحلوى التى تحضر فى مثل هذا اليوم، إلا أن الاحتفال بالهالوين هذا العالم سوف يكون مختلفا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى إلغاء حفل عيد الهالوين لميكى، الذى كان من المقرر أن يقام فى والت ديزنى.

وكذلك حفل "Oogie Boogie Bash"، وكان من المقرر أيضا أن يقام فى ديزنى لاند.

ولكن لا يزال بإمكان الأشخاص الاحتفال بالهالوين من خلال شراء المنتجات المختلفة من إكسسوارات وأحذية وغيرها من متاجر "ديزنى" على الإنترنت، وفقا لما جاء بموقع "insider".

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كما طرحت ديزنى "توكة" للرأس لونها أرجوانى تتكون من أذن شخصية مينى ماوس المحبوبة للأطفال بلون أسود لامع، مع تزويدها بقبعة ساحرة على شكل حلوى الذرة، ويبلغ سعرها 29.99 دولار.

وطرحت "ديزنى" أيضا، حذاء "كروس"، لونه أسود ومزين برسومات حلوى الهالوين، لإضفاء طابع المرح، ووجه مينى ماوس البرتقالى الذى يضىء فى الظلام ويبلغ سعر الحذاء 54.99 دولار.

ويتميز "تى شيرت" ديزنى بلونه الأسود الأنيق الذى يجعله يتوافق مع أى لون من ألوان السروال، كما يتميز بأنه مصنوع من قماش خفيف، يساعد على الشعور بالراحة، ويبلغ سعر "تى شيرت" 69.99 دولار.