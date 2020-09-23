نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بكورنيش النيل عند منطقة الساحل

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل القاهرة بها بعض الأعمال التوسعية، وخصوصا فى أعلى الكنيسة للمتجهين إلى المنيب.

وأشار إلى أن الحركة المرورية أعلى الدائرى إلى الزراعى أقل من الطبيعى، كما أن محور 26 يوليو ترتفع فيه الكثافة لذلك نصح بسلوك محور روض الفرج.

ويشهد كورنيش النيل ازدحاما كبيرا عند منطقة الساحل، وحذر مراسل الراديو 9090 من سلوك كوبرى 15 مايو.

وأكد صابر أن محور جوزيف كيتو يشهد تزاحما لإنشاء كوبرى هناك، أما فيما يخص الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، تعمل بشكل جيد ومرضى.