هاشتاج صباحك عالراديو 9090fm يتصدر تويتر

واحتفل يونس بتصدر هاشتاج "صباحك عالراديو 9090fm"، وعلق قائلا: "وزى كل يوم .. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج عبر صفحاتهم الشخصية على "تويتر"، معلقين قائلين: "أحمد يونس بيعمل عظمة"، "أجمد مزيكا فى صباحك ومطرحك"، "يا يونس يا عظمة".

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وتضمنت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090، تقديم مجموعة من الأغانى المختلفة، وفقرة البرج فى الدرج، والنشرة المرورية، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.