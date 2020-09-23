صور .. أزياء مكسيكية لـ ملكة الجمال لوبيتا جونز

وتعمل لوبيتا جونز كعارضة أزياء وممثلة ومنتجة تليفزيونية مكسيكية. وشاركت فى مسابقة لملكات الجمال، وفازت بـ لقب ملكة جمال الكون 1991، وكانت أول إمرأة مكسيكية تفوز بـ اللقب. ومن خلال صور المكسيكية لوبيتا عبر إنستجرام يظهر عشقها للملابس ذات الألوان الفاتحة والمبهجة التى تنال بها إعجاب محبيها.

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