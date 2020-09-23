فواكه وخضراوات تحميك من الإصابة بـ الصلع .. منها الأفوكادو

وأشار رايان إلى أن تلك الخضراوات والفاكهة تبطىء عملية سقوط الشعر، لما تحتويه من مواد مغذية لفروة الرأس.
وأوضح أن الأفوكادو يعتبر من الفواكه المهمة التى تحمى من فروة الرأس، نظرا لما تحتويه من فيتامين "E"، لأن حبة واحدة منها بها 20% من الحاجة اليومية للجسم من فيتامين "E".
ونصح الخبير لتجنب الإصابة بالصلع، بإضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائى، حيث تعتبر هذه الخضار مصدر قيم "للبيتا كاروتين" ويمكن أن تسرع نمو الشعر، بحسب ما نقل موقع express.
وخلص الطبيب إلى أن اتباع نظام غذائى متوازن يحتوى على العناصر الغذائية الصحيحة يعزز نمو الشعر، خصوصا فى حالات تساقط الشعر بسبب سوء التغذية.
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