الارشيف / لايف ستايل

أجيال يقدم نصائح مهمة للأمهات فى فصل الخريف

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-23 13:04 0 تبليغ

Advertisements

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أن زيادة حرص الأمهات أو توترهن على أطفالهن قد يتسبب فى أذى للطفل ويجب التحلى بالهدوء مع التقلبات الجوية.

وأوضح رفعت، أن عمر السنتين يشكل فترة حساسة، لعدم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه، مشيرا إلى بعض الأعراض الأساسية التى تظهر على الطفل خلال التقلبات الجوية منها الطفح الجلدى والسعال والكحة والقئ والإسهال.

ونصح الأمهات بأهمية توفير ترمومتر ديجيتال للاطمئنان على أطفالهن، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على أجهزة التكييف كونها من أبرز الأشياء المسببة للأمراض فى تلك الفترة، وعدم توجيه المروحة على الجسم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أجيال يقدم نصائح مهمة للأمهات فى فصل الخريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا