إل جى تطلق هاتف جديد بشاشة إضافية قابلة للدوران

ويزود الهاتف بشاشة إضافية قابلة للدوران حتى تساعد مستخدميه على مشاهدة أى تنبيهات على الشاشة الإضافية أو السفلى فى وضع الدوران.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، وبه معالج "سنابدراجون 765 جى"، وفقا لما جاء فى موقع "سى نت".

ويتمتع الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية، حيث تبلغ دقة الرئيسية 64 ميجابيكسل، وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائى 8 جيجابايت، بينما تصل ساعة التخزين 256 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى 2 تيرابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل "آندرويد 10"، ويأتى بشاشة عرض قياس 3.9 بوصة، بدقة 1240X1080 بكسل.

وفيما يتعلق ببطارية الهاتف، فهى بسعة 4000 ميللى أمبير لكل ساعة، وتدعم الشحن السريع "توربو" بقدرة 15 واط، ولم يتم الإعلان عن ثمنه ولكنه من المتوقع أن يصل إلى ألف دولار.