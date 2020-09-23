شركة إيزو تطلق شاشة منحنية FlexScan EV3895 للمحترفين

وتشتمل الشاشة المنحنية الجديدة على لوحة IPS قياس 38 بوصة وتعمل بدقة وضوح 3840 x 1600 بيكسل مع كثافة بيكسلات 111 بيكسل في البوصة المربعة وبنسبة باعية 24:10.

ويبلغ الحد الأقصى لنسبة التباين 1000:1، بينما تبلغ درجة السطوع 300 نيت، وتمتاز شاشة إيزو الجديدة بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 94% ونطاق الألوان sRGB بنسبة 100%.

وأضافت الشركة اليابانية أن معدل تنشيط الصورة بالشاشة المنحنية الجديدة يبلغ 60 هرتز، فى حين يبلغ زمن الاستجابة 5 ميللى ثانية.

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وتشتمل FlexScan EV3895 على قابس USB-C، حيث يمكن للمستخدم توصيل اللاب توب بالشاشة عن طريق كابل واحد، وتشتمل الشاشة على محور USB 3.1 يضم أربعة منافذ ومنفذ إيثرنت، علاوة على أنه يمكن شحن اللاب توب بقدرة تصل إلى 85 وات.

ويمكن توصيل الحواسيب المكتبية بالشاشة المنحنية الجديدة عن طريق منفذ DisplayPort أو منفذى HDMI، بالإضافة على سماعتى ستريو بقدرة واحد وات ومنفذ لسماعة الرأس، ويمكن للمستخدم ضبط الشاشة الجديدة من حيث الارتفاع والميل.

وأعلنت شركة إيزو عن طرح FlexScan EV3895 فى الأسواق العالمية بدءا من نوفمبر المقبل.