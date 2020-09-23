فيديو : الرسم بالعسل .. فن يتاكل أكل

سالى محمد المعروفة برسامة العسل والطحينة، حاولت التغلب على عدم حبها للعسل بالبحث عن طريقة تربطها بهذا الطعام المفيد فبدأت ترسمه على الطبق حتى تأكله، لكن مع الوقت تحول الأمر إلى فن ولوحات تشكيلية وبورتريهات لنجوم ومشاهير. وعن الصعوبة التى واجهتها فى بداية الأمر أكدت أن سيولة العسل وكيفية التحكم فيه كان أصعب ما واجهته، لدرجة أن أول رسمة لها استغرقت فى يدها أكثر من 7 ساعات وكانت لزبيدة ثروت وعبدالحليم حافظ.

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