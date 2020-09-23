روبوتات عملاقة .. اليابان تجعل ترانسفورمرز حقيقية

واقتبست اليابان، بحسب "ديلى ميل" التصميم من سلسلة الأنمى "Mobile Suit Gundam" ومنحته شكل هيومانويد (إنسان آلى بشكل بشرى)، كجزء من مشروع أشرف عليه مهندسون فى يوكوهاما.

وتعد سلسلة الرسوم المتحركة Gundam اليابانية صناعة تجلب مليارات الدولارات، من خلال الأفلام والمانجا والنماذج البلاستيكية وألعاب الفيديو.

وتظهر لقطات فيديو روبوتا ضخما يبلغ وزنه 25 طناً، وهو يحرك ذراعه اليمنى وأصابعه، ويرفع ساقيه ويجثو على ركبتيه بينما يشاهد العمال من منصة مراقبة قريبة.

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وظهرت صورة الروبوت الخيالى المأهول RX-78-2 Gundam لأول مرة عام 1979، فى رسومات سلسلة الرسوم المتحركة Mobile Suit Gundam.

ولكن فى عام 2020، سيكون رؤية العملاق الآلى متاحا للجمهور لمدة عام، بمجرد افتتاح مكان عرضه، وسيضاف للمكان مقهى ومتاجر وأكاديمية لإلهام المهندسين الشباب.