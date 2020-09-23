شاهد.. طلاب مصريون يصممون روبوت للتعقيم وآخر لإطفاء الحرائق

وقال أحد الطلاب القائمين على المشروع، ويدعى محمود الجمل، إن الفكرة جاءت بعد الأحداث الأخيرة لأزمة فيروس كورونا، حيث يعمل الروبوت الأول على تطهير الأماكن عبر أحد التطبيقات على الهاتف المحمول، والثانى لإطفاء الحرائق.

وأكد مدير معهد الدراسات التقنية والمهنية، الدكتور أحمد شعير، أن طلاب الأكاديمية قرروا تقديم ابتكارهم بعد عمل أبحاث باستخدام الميكاترونيكس والتحكم عن بعد.

وقال أحد الطلاب القائمين على مشروع روبوت إطفاء الحرائق، إن روبوت الإطفاء يعمل بطريقتين، ويتم التحكم فيه عن بعد وعن طريق الواى فاى، ووجد هؤلاء الشباب وسيلة لخدمة البشر فقدموا ابتكارات تسهم فى منع سقوط مزيد من الضحايا.