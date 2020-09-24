وأشار ينس إلى إنه يعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم يحول دون تقصفه وتساقطه، فضلا عن أنه يمنح الشعر مظهرا لامعا يأسر الألباب.
وأضاف داجنه أنه يمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين المعروف أيضا باسم "البيوتين" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الموز والفراولة والسبانخ ورقائق الشوفان.
كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية عليه، ولكن تحت إشراف الطبيب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيتامين B7 يمنع تساقط الشعر ويغذيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.