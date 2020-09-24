إنستجرام يتحدى تيك توك بتحديث جديد

فى خطوة تشعل المنافسة بين المنصتين، طرح موقع الصور الشهير "إنستجرام" بعض التغييرات على ميزة "ريلز" (Reels) التى تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة الحجم ونشرها بطريقة لا تختلف عن تطبيق تيك توك الصينى.





وحدث تطبيق إنستجرام، خاصية "ريلز" ليضاعف طول مقاطع الفيديو، ما يتيح للمستخدم إنشاء فيديوهات مدتها 30 ثانية، بدلا من 15 ثانية.

وقد يجد المستخدمين فى ذلك بديلا إعادة تخصيص مقاطع فيديو تيك توك الطويلة، إذ إنه يتيح تصميم محتوى أصلى لميزة إنستجرام.

وقالت الشركة الأمريكية، إنها تستجيب لتعليقات المستخدمين على عدة جبهات، من خلال منح مستخدمى "ريلز" القدرة على تصميم مقاطع فيديو أطول، وتمديد المؤقت، وإضافة أدوات لقص المقاطع وحذفها من أجل تسهيل التحرير.

ويمكن أن تساعد التعديلات على عملية تصميم الفيديو وتحريره فى تبسيط بعض النقاط الأكثر إزعاجًا، لكنها لا تعالج المشكلات التى تواجه الميزة بشكل كامل.

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وأطلقت إنستجرام ميزة "ريلز" مع دعم لمقطع الفيديو البالغة مدتها 15 ثانية فقط، وليس من المستغرب أن يطلب مجتمع "ريلز" المكون من المستخدمين الأوائل القدرة على تصميم مقاطع فيديو أطول، على غرار تيك توك.

وتعتبر ميزة "ريلز" إحدى الخدمات الأمريكية المنافسة لتطبيق تيك توك، الذى أثار الجدل مؤخرا فى الولايات المتحدة، وتعتمد الخاصية آلية عمل مشابهة للتطبيق الصينى إلى حد كبير.

وتحتاج ميزة إنستجرام إلى المزيد من التحرير اليدوى، مثل تحديد مكان الموسيقى المناسبة ومطابقتها مع التعديلات، بدلاً من ترك الأمر للتقنية لتقوم به نيابة عنك.