مواصفات هاتف ريلمى C17 الجديد

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكى C17 الجديد يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل وبسرعة 90 هرتز.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا رباعية تتألق من عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة العدسة واسعة الزاوية 8 ميجابيكسل، مع عدسة للقطات الماكرو وعدسة للقطات بالأبيض والأسود، كما تم تجهيز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الخلف.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Snapdragon 460 الجديد، والذى يدعمه 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى (RAM) و128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، والتي يمكن توسعتها باستخدام بطاقة microSD.

ويتم شحن البطارية بسعة 5000 ميللى أمبير ساعة بقدرة 18 وات عبر منفذ USB Type C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.