صور.. إعادة تركيب وجه مومياء طفل مصرى بعد وفاته بـ2000 عام

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ولم يستطع الباحثون الترجيح بشأن الفترة التى عاشها الطفل المصرى، لكن يؤكدون أنه عاش بين الفترة من 50 قبل الميلاد وحتى 100 بعد الميلاد.
وتوضح "ذا الصن"، أن فريقا من العلماء من أستراليا وألمانيا أردوا منح مومياء الطفل رؤية واقعية عبر إعادة رسم الوجه بالتكنولوجيا الرقمية، والحصول على نتيجة واضحة ودقيقة ومتطابقة مع المومياء، وذلك باستخدام عظام وجه جمجمة الطفل لتكوين نموذج رقمى حقيقى له.
تضيف، أن الفريق البحثى توصل إلى نتيجة ترضى توقعاتهم، إلا فى نقطة واحدة وهى أن الوجه الرقمى يبدو أكبر قليلا فى العمر عن طفل يبلغ ثلاثة أو أربعة أعوام.
قائد فريق البحث، أندريس نيرليك، من معهد الباثولوجى فى الأكاديمية الطبية فى بوجنهاوزن الألمانية، يفسر الأمر قائلا: "هذا ربما يرجع إلى المعايير فى ذلك الزمن، وفى كل الأحوال سيظل الأمر غير واضح حتى يتم التحقق والمقارنة مع حالات أخرى مماثلة".
ولم تكن هذه نقطة الاختلاف الوحيدة بين المومياء والوجه الرقمى، فقد اعترف الفريق البحثى أنه لم يكن قادرا على تحديد لون العيون والشعر بدقة شديدة.
وكانت بقايا المومياء وجدت عام 1880، فى هوارة المقطع والتى هى إحدى قرى محافظة الفيوم، ويعتقد أن الطفل توفى بسبب أعراض شبيه بالالتهاب الرئوى.
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