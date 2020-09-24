حتى مع وجود التيجان.. التسوس قد يصيب الأسنان!

وأوضح المركز الألمانى أن تسوس التاج يظهر فى البداية على حافة التاج، ويمكن بعد ذلك أن ينتقل ببطء إلى داخل السن، وإذا حدث ذلك، فعادة ما يتعين إزالة تاج الأسنان للعلاج وعادة ما يلحق ضرر بالتاج.

وحتى لا يصل الأمر إلى هذا الحد ينبغى إزالة طبقة البلاك جيدا مرتين على الأقل يوميا، وينبغى أيضا تنظيف الفراغات بين الأسنان يوميا باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو فرش ما بين الأسنان.

ولتقوية سطح الأسنان، يوصى الخبراء باستخدام معجون أسنان يحتوى على الفلورايد وملح الطعام المفلور لمنع فقدان المعادن من مينا الأسنان.

وبشكل عام ينبغى زيارة طبيب الأسنان مرتين فى السنة لإجراء فحوصات دورية.