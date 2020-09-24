سدادة أذن للمساعدة على النوم الهادئ

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سدادة الأذن Sleepbuds II الجديدة تمتاز بأنها مريحة للغاية أثناء الاستعمال، وتأتى بوزن خفيف للغاية، كما أنها تتضمن 35 مقطوعة موسيقية، منها أصوات من الطبيعة ونغمات هادئة للمساعدة على الاستمتاع بنوم مريح وهادىء.
وقد أكدت شركة بوز أن سدادة الأذن الجديدة تمتاز بأنها أكثر فعالية فى عزل الضوضاء مقارنة بالموديل السابق، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 10 ساعات، وهى فترة كافية لمعظم الليالى.
كما تتيح علبة الشحن إمكانية شحن سدادة الأذن ثلاث مرات بشكل كامل، وتمتاز سدادة الأذن Sleepbuds II بأنها محمية ضد العرق وفقا لفئة الحماية IPX4.
وأعلنت شرك بوز عن طرح سدادة الأذن Sleepbuds II الجديدة فى الأسواق بدءا من 13 أكتوبر المقبل بسعر يبلغ 250 دولارا أمريكيا.
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