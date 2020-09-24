فيديو.. منة عبدالعزيز تروى رحلة تأهيلها نفسيا: اتغيرت بالكامل

نشرت "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز، اليوم الخميس، فيديو عبر حسابها بـ"إنستجرام"، تتحدث فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسى الذى خضعت له فى المجلس القومى للمرأة.





وقالت منة عبدالعزيز، فى مقطع الفيديو: "دا الأكونت الرسمى لى، وأى أكونت تانى مش بتاعى.. وحبيت أطلع لأن الناس مكنتش متأكدة إنه إيميلى.. وحشتونى أوى كمان.. أنا مش بظهر كتير لحد يوم 30 سبتمبر لما نسمع الحكم النهائى على الشباب اللى عملت فيا كده وساعتها هطلع وهتبسط معاكوا جدًا، ومنة بتاعت زمان راحت ومنة الجديدة دلوقتى، حتى بقيت أطلع بتيشيرتات مقفولة مش زى الأول".

أضافت: "البرنامج التأهيلى النفسى فى مجلس التضامن الاجتماعى للمرأة لما كانوا محتفظين بيا لحد القضية بتاعتى ما تقفل عملوا معايا حاجة حلوة أوى.. أنا مكنتش محبوسة أنا كنت فى المجلس القومى للتضامن الاجتماعى للمرأة، بيتعملى برنامج تأهيلى نفسى واجتماعى واقتصادى لحد ما نفسيتى ترتاح، واتعلم إزاى أعرف الصح من الغلط وازاى أعرف اتعامل مع الناس وإن منة تبقى حاجة كويسة".

تابعت: "دلوقتى كمان أنا بقيت أدامكوا حاجة تانية مش منة بتاعت زمان اللى كانت بتطلع ماسكة سيجارة ودماغها طايشة، لا أنا أتغيرت، وفرحانة إن البرنامج التأهيلى النفسى عمل معايا حاجة كويسة، وبشكر المحامية بتاعتى وبشكرهم لوقفتهم جنبى وإنهم جابوا ليا حقى بس بردو بالى مش هيرتاح إلا يوم 30 سبتمبر، لما اسمع الحكم على اللى عملوا فيا كده".