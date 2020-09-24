childhood photo challenge يواصل تصدر تويتر بعد يومين من إطلاقه

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"childhood photo challenge" تحدٍ يظهر الاختلاف الذى طرأ على الفرد فى ملامحه عند الكبر وأيهما أجمل، وجاء ذلك بعد التفاعل والانتشار الذى حققه تحدى "first impression challenge" المهتم بالتعبير عن أول انطباع أخذه الأصدقاء عن الفرد فى أول مقابلة.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مع الهاشتاج، ناشرين صورهم بتعليقات كوميدية ساخرة.
وتسبب تفاعل "childhood photo challenge" فى بث مشاعر الحنين للطفولة لدى رواد السوشيال ميديا، آملين عودة البراءة التى كانت فى ملامحهم مقارنة بملامح الكبر.
واجتاح فى وقت سابق، مواقع التواصل الاجتماعى، تحدى العشر سنوات أو الـ "10 Years challenge"، وهو عبارة عن نشر عدد كبير من الناس والمشاهير صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.
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