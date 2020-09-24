وأعلنت نسمة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عن الاسم الذى يحمله البراند وهو "breeze". وخضعت نسمة يحيى إلى جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عاطف، وكانت ترتدى ملابس براند "breeze". وقالت نسمة: "الحمد لله عملت أول خطوة من حلمى وهو إنشاء أول براند ملابس خاص بقصار القامة فقط فى مصر". وعن طريقة شراءه، علقت: "متاح أونلاين وشحن لكل محافظات مصر وتصميماته كتير مختلفة".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. عارضة أزياء من قصار القامة تطلق أول براند خاص بهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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