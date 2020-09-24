وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أن باقة البنية العريضة، التى تقدمها للسيارة الإنجليزية، تشمل مكونات وتوسعة رفارف من ألياف الكربون الشفاف أو البولى يوريثين مع عتبات جديدة، كما يتألق المظهر الجانبى بالفتحات الجديدة للتهوية.
وتتميز السيارة من خلال الملامح التصميمية الجديدة على كل من طاقم المئزر الأمامى، وشبكة المبرد، وطاقم غطاء حيز المحرك، والمئزر الخلفى.
وتتوفر للنسخة المعدلة من السيارة جنوط بقياس من 19 إلى 23 بوصة، كما تزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية كاملة، وطاقم دواسات جديد من الألومنيوم، وسجاد خاص مع شعار شركة التعديل لحيز الأقدام وحيز الأمتعة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لوما ديزاين تضع بصمتها على لاند روفر Defender على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.