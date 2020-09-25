شاهد واسمع : موسيقى من الفضاء ..ناسا تنشر سيمفونية تعزفها مجرة درب التبانة

وقام الخبراء فى وكالة "ناسا" بتحويل قاعدة البيانات الخاصة بمجرة درب التبانة، وترجمتها إلى رمز "ثنائية" تتضمن عددا من الآحاد والأصفار، ومن ثم ترجمتها وتحويلها إلى ملفات صوتية.
وبهدف وضع المعلومات فى سياقها الصحيح، أنشأت "ناسا" مسارات سمعية وبصرية تتحكم بدرجة الصوت ونغمته من خلال هذه الشيفرات التى أنتجتها عملية تحويل بيانات الكواكب إلى رموز مشفرة.
وتم تخصيص رموز وشيفرات خاصة بالنجوم الكبيرة والأضواء الساطعة الفردية، بينما تم تحويل سحب الغبار إلى أصوات طائرات دون طيار وغيرها من الأصوات المدمجة والفنية.
واختتمت المعزوفة التى أنتجتها النجوم باصطدام المقطع الموسيقى بالثقب الأسود الذى تبلغ كتلته حوالى 4 ملايين ضعف كتلة الشمس، ليغطى المقطع القصير المنتج حوالى 400 سنة ضوئية تقريبا، ويشكل سمفونية فنية فريدة.
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