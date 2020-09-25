فى أكثر صحارى العالم جفافا .. العثور على بقايا كائن حى بحرى

ووفقًا لوكالة "رويترز"، كشف الباحثون فى جامعة تشيلى، أن البليوصور كان من الزواحف التى عاشت قبل نحو 160 مليون عام، وتمتع بعضة أقوى من عضة التيرانوصور ركس، بحسب دراسة نُشرت فى مجلة "علوم الأرض فى أمريكا الجنوبية" فى أوائل سبتمبر.

وهذه الحفريات ثانى أقدم حفريات يجرى تسجيلها لهذا النوع من الكائنات فى نصف الكرة الجنوبى.

وصحراء أتاكاما الشاسعة فى تشيلى كانت يومًا ما مغمورة إلى حد كبير بمياه المحيط الهادئ، وهى الآن برمالها وصخورها صحراء جرداء أشبه بسطح القمر وفيها أجزاء لم تصبها مياه الأمطار لسنوات.

وكان زاحف البليوصور يسيطر على المنطقة برأسه الكبير ووجهه الممدود وعنقه القصيرة وأسنانه الحادة إلى جانب جسمه ذى التركيبة الهيدروديناميكية وأطرافه التى تشبه الزعانف.

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وعثر العلماء، فى موقعين من حوض نهر لوا قريبًا من مدينة كالاما التى تشتهر بأعمال التنقيب، على بقايا فك وسن وطرف من الأطراف لهذه الكائنات التى "تشبه بيئيًا" الحيتان القاتلة.

وقال رودريجو أوتيرو، عالم الحفريات بجامعة تشيلى وكبير الباحثين فى الدراسة، إن الكشف سيسهم فى مساعدة العلماء على سد الثغرات فى نظرية التطور.

وقال أوتيرو إنه يُعتقد أن إجمالى طول الحفرية يتراوح ما بين ستة إلى سبعة أمتار، ويبلغ طول الجمجمة نحو المتر، وبها أسنان يبلغ طولها ما بين ثمانية إلى عشرة سنتيمترات تقريبًا.