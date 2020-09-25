وفاة رجل بسبب تناوله حلوى العرقسوس

وأدى استهلاك كمية كبيرة من تلك الحلويات الشهيرة إلى توقف قلب عامل البناء البالغ من العمر 54 عامًا، وفقًا لما ذكره مسعفون فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وكشف الأطباء، أن الرجل أصيب بنوبة قلبية، أثناء تناول الغداء فى مطعم للوجبات السريعة، بحسب ما نقلت "سكاى نيوز".

وعند الكشف عليه تبين أنه كان يعانى من انخفاض خطير فى مستويات البوتاسيوم، مما أدى إلى مشكلات فى ضربات القلب.

وأجرى مسعفو الطوارئ عمليات الإنعاش القلبى، وتمكنوا فعلا من ابقائه على قيد الحياة لساعات، لكنه توفى فى اليوم التالى.

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وقال الأطباء الذين وصفوا الحالة فى مجلة "نيو إنغلاند" الطبية إن حمض الجلسريزيك، الموجود فى العرقسوس الأسود هو السبب.

وأوضح نيل بوتالا، طبيب القلب فى مستشفى ماساتشوستس العام: "حتى تناول كمية صغيرة من العرقسوس يمكن أن يرفع ضغط الدم قليلاً".