لقاح جديد لكورونا يدخل المرحلة النهائية

وقالت الشركة، وفقا لما ذكرته العربية نت، إنّ 10 آلاف متطوّع تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً سيشاركون فى هذه التجارب.

ونقل البيان عن غريغورى غلين، مدير الأبحاث والتطوير فى الشركة، قوله إنّه "بسبب المستوى الحالى المرتفع لانتقال سارس-كوف-2، ونظراً إلى أنّ هذا المستوى سيستمر على الأرجح فى أن يكون مرتفعاً فى المملكة المتحدة، فإنّنا متفائلون بأنّ هذه المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المحورية ستستفيد من عملية تطوّع سريعة وستوفّر تقييماً قريب المدى لفعالية" اللقاح.

وهذا هو اللقاح الحادى عشر فى العالم الذى يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية التى يشارك فيها عشرات آلاف المتطوّعين يقسمون فى العادة إلى قسمين متساويين: نصف يتلقّى لقاحاً وهمياً والنصف الآخر يتلقّى اللقاح التجريبى.

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وأكثر المشاريع الغربية تقدماً على طريق إنتاج لقاح مضادّ للفيروس الفتّاك هو اللقاح التجريبى الذى طوّرته آسترازينيكا، الشريكة لجامعة أكسفورد، ولقاحان آخران طورّتهما شركتا "فايزر" و"موديرنا".

ونوفافاكس هى واحدة من 6 شركات حصلت من الحكومة الفيدرالية الأمريكية على تمويل بمئات ملايين الدولارات لإنتاج لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ، وهى الخامسة التى يدخل لقاحها التجريبى المرحلة الثالثة.

وحصلت الشركة على أكثر من 1.6 مليار دولار من الأموال العامة الأمريكية لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.