فيديو .. أمازون تصمم كاميرا طائرة لمراقبة المنازل

ونقلت سبوتنك، اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام محلية، مواصفات الكاميرا، الطائرة، والتى ستباع مقابل 250 دولارًا، بدءًا من العام المقبل.
وتبث الكاميرا الطائرة الفيديو إلى هاتف صاحب المنزل، كى يرى ما يحدث، حيث يمكنها الطيران تلقائيا فى مسارات محددة مسبقا.
وقالت رئيسة شركة رينج، ليلى روحى: "إن الكاميرا الطائرة دون طيار تبدو وكأنها مثبتة على صندوق قصير يمتد أسفل مراوحها، لكنها لا تصور إلا عندما تحلق، لأن الكاميرا تكون محجوبة عندما تكون الطائرة ثابتة".
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