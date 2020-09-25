فيديو .. موت الفجأة يداهم شابا اصطحب زوجته إلى العيادة بالشرقية

وأظهر الفيديو، الشاب، وهو يمشى على قدميه، بشكل طبيعى، وفور جلوسه على الكرسى شعر بالأعياء، وسقط على الأرض.

وأوضح طبيب العيادة فى الفيديو، أنه خرج للتأكد من وفاة الرجل، وسط صراخ شديد من زوجته، وصدمة من الحاضرين.