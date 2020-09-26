وأطلقت Vivo على هاتفها الجديد اسم V20 SE، حيث جاء بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، مضاد للماء والغبار، ومحمى بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
وبحسب الشركة، يحظى الجهاز بـ شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +FHD، دمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.
وتم تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 655 ثمانى النوى، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. شركة Vivo تطرح هاتفها الجديد V20 SE على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.