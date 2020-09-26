فيديو .. شركة Vivo تطرح هاتفها الجديد V20 SE

وأطلقت Vivo على هاتفها الجديد اسم V20 SE، حيث جاء بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، مضاد للماء والغبار، ومحمى بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

وبحسب الشركة، يحظى الجهاز بـ شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +FHD، دمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

وتم تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 655 ثمانى النوى، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.