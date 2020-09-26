خطر شديد يهدد حياتك بسبب دهون البطن

وبحسب الدراسة التى شملت أكثر من 2.5 مليون مشارك، خلال مدة 24 عاماً، أن كل زيادة بمقدار 10 سنتيمترات فى دهون البطن لدى النساء، ترفع من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8%، بينما تزيد هذه النسبة إلى 12% لدى الرجال.

وبحسب سبوتنيك، فى المقابل أظهرت نتائج الدراسة أن دهون الوركين والفخذين تقلل من مخاطر الوفاة المبكر، وربما تساعد دهون هذه المناطق فى وقاية الإنسان من مستويات الكوليسترول المرتفعة والسكر بالدم.

ووفقا للخبراء تشير دهون البطن إلى تراكم نوع من الدهون، يعرف باسم الدهون الحشوية، حول أعضاء داخلية مختلفة، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء.

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ويطلق على هذه الدهون الحشوية اسم "الدهون النشطة"، لأنها تؤثر على وظيفة الهرمون، من خلال إفراز بروتين يؤدى إلى زيادة مقاومة الأنسولين، ما يجعلنا عرضة لمرض السكر من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الزائد، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان ومرض الزهايمر.

ومن الجدير بالذكر أن الدهون الحشوية تختلف عن الدهون القابلة للذوبان التى نراها فى الذراعين والساقين والفخذين.