هانى الناظر: أصحاب المستوى الطبيعى من فيتامين د أقل عرضة للإصابة بكورونا

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وقال الناظر: "الأخبار الحلوة.. أظهرت دراسة علمية حديثة تم نشرها منذ ساعات قليلة أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى طبيعى من فيتامين "د" أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من هؤلاء الذين يعانون من نقص فى الفيتامين".
وتابع: "كما أن كبار السن الذين يتمتعون بمستوى طبيعى أيضا من الفيتامين، أقل عرضة للمضاعفات الخطيرة للمرض".
ودعا الناظر المواطنين إلى الحرص دائما على التعرض لأشعة الشمس، لأنها تساعد الجلد على تكوين فيتامين "د".
كما طالب استشارى الأمراض الجلدية، بالإكثار من تناول الحليب، والبامية، وأسماك السردين، والماكريل، والتونة، لاحتوائها على الفيتامين، مضيفا: "حافظوا على أنفسكم من التعرض للإصابة".
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