اليوم .. جوجل يحتفل بعيد ميلاده الـ 22

وقام جوجل بتغيير صورته المعتادة من كلمة "google" إلى صورة جديدة بها حرف الـ "G" يجلس أمام لاب توب وأمامه هدية وقطعة من الحلوى، ويشاهد صور مختلفة من الاحتفالات.

وبدأ جوجل عام 1995 عرض طالب يدعى سيرجي برين على زميله لاري بيدج من جامعة ستانفورد، إقامة شراكة وبناء محرك يستخدم الروابط لتسهيل عملية إيجاد المعلومات على شبكة الإنترنت العالمية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتم تنفيذ الفكرة فى 1996، ومع ذلك لم يحقق الأمر النجاح المطلوب حتى عام 1998 عندما عرضت شركة "Google Inc" على "برين" شيك بمبلغ مائة ألف دولار من رئيس الشركة آندى بيكتولشيم، وبعدها تم إعلان مولد محرك البحث الأشهر فى العالم.

وفي بداية الأمر لم يعرف المحرك باسمه الحالى ولكنه أطلق عليه "Backrub" حتى تم تغيير الاسم فى عام 1996 إلى "جوجل" الذى يعبر عن الرقم 1 متبوعا بـ100 صفر، واعتقد "لارى" و"برين" أن الاسم الجديد يعكس مهمته فى تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها فى متناول الجميع.

وبعد النجاح الساحق الذى حققته "جوجل" أصبح "برين" آلان هو المالك الرئيسى للشركة، وأصبح "لارى بيج" الرئيس التنفيذى لشركة "Alphabet Inc" وتم إعلانهم فى يونيو 2018 في قائمة أغنى 10 أشخاص فى العالم.