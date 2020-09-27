صور هاتف جوجل بيكسل 5 الجديد .. يصفه البعض بالغرابة

ومن المتوقع أن تطرح شركة "جوجل" الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 أيه" الشهر الماضى، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 أيه" فى شهر نوفمبر المقبل.
وصدمت الصور عدد من خبراء الهواتف الذكية، لغرابته على جوجل وعلى عالم الهواتف الذكية، وفقا لما جاء فى "جى إس إم آرينا".
ويأتى الهاتف بتصميم ثنائى اللون، كما أن الجزء السفلى منه مصنوع من الزجاج أو مغطى بطبقة زجاجية، بينما العلوى به مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ميلليمتر.
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