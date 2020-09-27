ونشرت رانيا يحيى صورة لمروة عبر "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مروة عملت حادثة كبيرة وهى راجعة من الساحل هى وابنها وجوزها وهى فى العناية المركزة". وطالبت من متابعيها عبر إنستجرام الدعاء لها ولأسرتها، قائلة: "ادعولها أرجوكم هى وأسرتها ربنا ينجيهم ويقوموا بألف سلامة". وتابعت رانيا مشيرة إلى علاقتها بمروة وبعض صفاتها الجميلة، وقالت: "مروة من أنقى الناس اللى عرفتها واتعاملت معاها مؤخرا .. عفويتها خليتنى أنا نفسى كنت بلومها على حاجات .. حقيقى ربنا مايوجعكيس فى حبايبك ولا يوجعنا عليكى حبيبتى وهتقومى زى الفل".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرض البلوجر مروة حسن وأسرتها لحادث سير عند عودتها من الساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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