عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز المليون حالة

وأشار الموقع، بحسب روسيا اليوم إلى أنه "سُجلت فى العالم 33 مليون حالة إصابة بـ(كوفيد – 19)، وأن هناك 7.6 منها نشطة، وأن أعداد الوفيات تجاوز المليون حالة".
وأضاف: "تم تسجيل أكثر من 24 مليون حالة تعافى من المرض".
وأكد الموقع، على أن "معظم الوفيات فى الولايات المتحدة، إذ سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة هناك، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس".
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