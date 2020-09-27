إنفوجراف .. نصائح للوقاية من فيروس كورونا داخل الحضانات

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ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنفوجرافا، يتضمن مجموعة من النصائح للوقاية من الفيروس داخل الحضانات.
وتضمنت النصائح تطبيق التباعد الاجتماعى وعدم استخدام أدوات طعام مشتركة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين وغسل الأيدى باستمرار وتوفير أدوات النظافة الشخصية.
كما تضمن النصائح فحص الأطفال قبل دخول الحضانة وتطهير الأسطح والأماكن المشتركة مرة على الأقل يوميًا، وتفضيل التهوية الطبيعة على المراوح والتكييفات.
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