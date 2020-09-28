اكتشاف فائدة مذهلة لتناول عصير الطماطم

كشفت دراسة علمية، عن فوائد استثنائية لتناول شراب الطماطم غير المملح، والذى كان له أثرا صحيا ملحوظا على ضغط الدم وقادرا على مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب.





وفى الدراسة التى نشرتها مجلة "فود ساينس أند نيوترشن"، قال الباحثون إن شرب عصير الطماطم غير المملح، أدى إلى ضغط الدم والبروتين الدهنى منخفض الكثافة لدى البالغين اليابانيين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب سبوتنيك، فى الدراسة، تناول 184 من الذكور و297 من الإناث كميات كبيرة من عصير الطماطم غير المملح على مدار عام واحد، وفى نهاية البحث، تبين انخفاض ضغط الدم لدى 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما لاحظ الباحثون، فى جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، انخفاض مستويات الكوليسترول الضار فى 125 مشاركا يعانون من ارتفاع الكوليسترول من متوسط 155 إلى 149.9 مجم/ ديسيلتر.

كانت هذه النتائج المفيدة متماثلة بين الرجال والنساء وبين مختلف الفئات العمرية، وكتب الباحثون : "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هى الأولى التى تبحث فى آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر".