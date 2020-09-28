نشرة صباحك ومطرحك المرورية: محور النصر فى أفضل حالاته وكثافة بالدائرى

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكُنيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية والمتجه للمنيب،

وبالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية توجد أعمال توسعية على عدد من قطاعات، وهناك كثافات مرورية بتلك الأماكن منها أعلى الدائرى المتجهة إلى الكنيسة، ومنزل الأوتوستراد، وأعلى الوراق، والمرج والخصوص.

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ونصح بسلوك محور روض الفرج بدلا من محور 26 يوليو، كما أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل طبيعى.

وأشار إلى الحركة المرورية فى محافظة القاهرة، ونصح مراسل الراديو 9090 بعدم سلوك جسر السويس بسبب الأعمال فى جوزيف تيتو.

وأوضح أن محور النصر فى أفضل حالاته خلال ذلك التوقيت، مضيفا إمكانية سلوك شارع مصر والسودان، أما فيما يخص الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، تعمل بشكل جيد ومرضى.