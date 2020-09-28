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نوكيا تطلق سماعات لاسلكية جديدة

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إيرينى بهجت 2020-09-28 09:26 0 تبليغ

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وأوضحت الشركة الفنلندية أن سماعة الرأس Power Earbuds Lite اللاسلكية الجديدة تمتاز بفترة تشغيل تمتد إلى 35 ساعة، ويعتمد تصميم سماعة الرأس الجديدة على موديلات In-Ears الشائعة مع خاصية التحكم اللمسي لاستقبال المكالمات الهاتفية أو التحكم فى تشغيل الموسيقى.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بمقاومة الماء حتى عمق واحد متر ولمدة 30 دقيقة بفضل تمتع سماعة نوكيا بفئة الحماية IPX7.

وأعلنت شركة نوكيا عن طرح سماعة الرأس اللاسلكية Power Earbuds Lite فى الأسواق العالمية بدءا من أكتوبر المقبل بسعر 65 يورو فقط.

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