التين يحافظ على رشاقة الجسم وجمال الشعر

وأوضح المركز أن التين يعد كنزا من المعادن والفيتامينات، فهو غنى بالبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب، والكالسيوم المهم لصحة العظام، والحديد المهم لبناء الدم، وفيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، ومنها فيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" والمهم لجمال البشرة والشعر والأظافر، وفقا لما جاء فى وكالة "د ب أ" الألمانية.

كما يزخر التين بالألياف الغذائية، التى تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز التين بأنه قليل السعرات الحرارية، ومن ثم فهو يساعد على التمتع بالرشاقة.