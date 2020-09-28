5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسهولة

وهناك بعض العادات الصباحية التى يفضل الالتزام بها لأجل فقدان الوزن وفقا لما جاء فى "Very well health"، منها:

-شرب الماء على الريق:

يساهم شرب كوب أو كوبين من الماء على معدة فارغة فى زيادة معدل التمثيل الغذائى بالجسم وتقليل حجم السعرات الحرارية المستهلكة عند وجبة الإفطار.

-تناول البروتين على الإفطار:

يجب أن تكون وجبة الإفطار غنية بأحد مصادر البروتين، مثل البيض والزبادى والحليب والجبن، لأن هذه الاطعمة تساعد على إمداد الجسم بالطاقة وتعزيز الشعور بالشبع والامتلاء وزيادة معدل حرق الدهون.

-الاستحمام بالماء البارد:

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يفضل الاستحمام فور الاستيقاظ من النوم صباحا لأن المجهود الذى يبذله الجسم لضبط درجة حرارته تساعد على تقليل فرص تجمع الدهون العنيدة بالبطن والأرداف والخصر والفخذين.

-تناول القهوة:

اجعل القهوة مشروبك الصباحى خلال فترة الرجيم، لأن محتواها العالى من الكافيين لا يساعد فقط على الشعور باليقظة، بل يساهم أيضًا فى زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، بشرط أن تكون خالية من السكر.

-ممارسة الرياضة:

أثبتت بعض الدراسات أن أداء التمارين الخفيفة فور الاستيقاظ من النوم لمدة نصف ساعة يوميًا، يساعد على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم.