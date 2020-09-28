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حقيبة الدكتور نجمة موضة الخريف

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إيرينى بهجت 2020-09-28 12:44 0 تبليغ

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وأوضحت مجلة "Elle" أنه يستعين البعض بموضة حقيبة الدكتور فى خريف 2020 لمسايرة الموضة، وتمتاز بتصميم صندوقى كلاسيكى مع مقبض يد يتحلى بالبساطة، كما أنها تأتى مصنوعة من جلد يتمتع بالقوة والمتانة، مشيرة إلى أنها تمتاز أيضا بطابع عملى بفضل حجمها الكبير، الذى يسع أغراض المرأة فى الحياة اليومية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حقيبة الدكتور تتناغم مع كل الإطلالات والأساليب والمناسبات، فهيى بطبيعة الحال تتناغم مع الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة، كما يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة من خلال تنسيقها مع الملابس ذات الطابع الرياضى للحصول على إطلالة جذابة تعكس جرأة المرأة وتفرد الأسلوب.

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