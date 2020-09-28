صور.. من هى مروة حسن؟ المتصدرة لقائمة الأكثر بحثا على جوجل

ونتج عن الحادث الأليم دخولها العناية المركزة، وإصابة زوجها وابنها وأخيها بإصابات طفيفة، وفقا لما أوضحته صديقتها البلوجر رانيا يحيى. ثم أعلنت رانيا تحسن حالة مروة ودخولها تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتها. وبعد تداول خبر تعرض مروة حسن وأسرتها للحادث بدأ يتساءل البعض "من هى مروة حسن؟". مروة حسن رائدة أعمال وخبيرة موضة مصرية، ولدت فى مصر عام 1993، وتعد واحدة من أهم الشخصيات المؤثرة على وسائل الإعلام المصرية. Advertisements وتربت مروة على ارتداءالحجاب، حتى أصبحت قدوة لكثير من الفتيات وتخصص وقتها لتقديم نصائح فى ارتدائه. وتركت مروة آخر سنة بالجامعة حيث كانت تدرس المحاسبة، لتصبح مصممة أزياء وعند بلوغها 22 عاما تخصصت فى الحجاب وطريقة ارتدائه. وتزوجت مروة حسن العام الماضى، ثم رزقت بطفلها الأول الذى يدعى يوسف.

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