صور- بسبب كورونا.. دار موسكينو تستعين بـ الدمى فى عروض الأزياء

فمع استمرار شهر الموضة استعرض بعض مصممى الأزياء إبداعاتهم عبر الإنترنت أو العروض الحية مع مراعاة التباعد الاجتماعى.

ولجأت دار "موسكينو" إلى ابتكار طريقة جديدة لعرض تصميماتها المخصصة لأزياء الربيع والصيف دون تواجد عارضات أو ضيف.

واستعانت دار موسكينو بالدمى، من خلال تعاون المدير الإبداعى لدار "موسكينو" جيريمى سكوت، بمساعدة من ورشة "جيم هانسن" المنتجة لعرائس "ذا مابيت شو"، لإقامة عرض ربيع وصيف 2021 باستخدام مجموعة مصغرة من الدمى المتحركة.

وتم ابتكار الدمى المتحركة من عارضات الأزياء لارتداء 40 مظهرًا، والتى تم تصنيعها أولاً فى إصدارات بالحجم الطبيعى ثم تصغيرها لتناسب الدمى مقاس 30 بوصة التى سارت على المدرج خلال العرض، على عزف الكمان الهادئ فى الخلفية.

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فى مجموعة الملابس النسائية لربيع وصيف 2021، التى من المفترض أن تتوفر بأحجام بشرية، عرض سكوت فساتين أنيقة ذات أقواس كبيرة وتنانير من التول، وأطواقًا وأغطية مثيرة، باللون الوردى الناعم والأزرق والأخضر والذهبى والأسود.

وكان لابد من إعادة تناسق كل تصميم وكل القماش وكل فكرة لتناسب أبعاد الدمى المتحركة دون فقدان الخصائص الأصلية للقماش. وكان لابد أيضًا من تقليد كل التفاصيل التى أضافها سكوت إلى المظهر بالحجم الطبيعى فى صورة مصغرة.

كما لفتت الدمى التى تمثل الحاضرين الجالسين على المقاعد الأمامية الأنظار حولها، لكونها نسخًا من شخصيات حقيقية حرص سكوت على أن يكونوا قريبى الشبه من أصحابها مثل رئيسة تحرير مجلة فوج الأمريكية آنا وينتور، ومحررة الأزياء فى "نيويورك تايمز" فانيسا فريدمان وغيرها، وفقا لما جاء فى "سى إن إن".