صوت أسطورة روما يوقظ شابة من غيبوبة استمرت شهورا

وتدافع إيلينيا ماتيلى (19 عاما) عن ألوان لاتسيو الغريم التقليدى لروما لكنها من أنصار الأخير، وقد دخلت فى غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير مروّع ذهب ضحيته أحد أصدقائها فى ديسمبر الماضى.

وقام توتى الفائز بمونديال 2006 بإرسال تسجيل على الفيديو قبل أشهر متوجها فيه إلى إيلينا بالقول: "إيلينا لا تستسلمى، تستطيعين القيام بذلك كلنا معك".

وبحسب "سبوتنيك"، خرجت ماتيلى مؤخرا من الغيبوبة، وكما وعدها توتى قام بزيارتها فى مستشفى جيميلى حيث تتعافى من الحادثة التى تعرضت لها.

وقال توتى بعد اللقاء الذى استمر نحو ساعة ونصف للصحفيين : "لقد ابتسمت لى، غمرتنى وبدأت بالبكاء، كان اللقاء مثيرا مع إيلينيا وعندما تخرج من المستشفى سنلتقى مجددا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

أما والد إيلينيا ستيفانو ماتيلى فصرّح لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" : "يتعين على توجيه الشكر إلى صديق شقيقتى الذى جاءته فكرة الاتصال بفرانشيسكو توتى للقيام بتسجيل صوتى له".

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وتابع قائلا : "وافق فرانشيسكو على الفور، هو شخص طيب القلب، التحدث إليه اليوم فى المستشفى كان بمثابة التكلم مع شقيق".

ولا تزال إيلينيا غير قادرة على الكلام لكنها قامت بالإفصاح عن مشاعرها من خلال حركات اليدين والتعبير بكلمات على جهاز لوحى.

وبدوره أدلى توتى بكلام تشجيعى لإيلينيا بقوله "لا تستسلمي، تستطيعين الخروج (من هذه الوضعية)، استعجلى فى الشفاء، سأقوم بزيارتك فى منزلك عندما تتمكنين من المشى والكلام".

وأشاد طبيب الأعصاب البروفسور لوكا بادوا بتوتى بقوله منوها بـ"القدرة الكبيرة لإدارة وضعية صعبة"، ومضيفا "لم يتوقع قائد نادى روما السابق وضعية دراماتيكية إلى هذا الحد لكن فى النهاية كانت الأجواء مرحة جدا".