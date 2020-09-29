الصحة العالمية تصدر قواعد جديدة لحماية صغار السن من الأمراض العقلية

بحسب "سبوتنيك" ذكرت المنظمة أن التوصيات الجديدة تستند إلى نتائج دراسات التدخل سواء الشاملة المقدمة إلى جميع المراهقين، أو للأفراد المختارين الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض الصحة العقلية، وستساعد فى إعداد السياسات والبرامج لتحسين الصحة العقلية للشباب.
ووفقًا للبيان، يمكن تقديم مجموعة التدخلات النفسية والاجتماعية الموصى بها فى المدارس وعبر المنصات الرقمية.
وأضاف البيان، أن الشباب يواجهون بيئات اجتماعية وثقافية واقتصادية معقدة بشكل متزايد، مع تحديات ناتجة عن البيئات الأسرية المتغيرة، وعدم الاستقرار الوظيفى والبطالة فى أسرهم، والنزوح القسرى فى بعض البلدان.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنها تعمل مع اليونيسف على مجموعة أدوات لتسهيل تنفيذ الإرشادات الجديدة، والتى ستتضمن استراتيجيات لكل من السياسات والقوانين الداعمة وتنفيذ التدخلات فى أماكن مختلفة.
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