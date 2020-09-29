فتاة تقاضى والدها بتهمة الغش فى لعبة ليدو

وذكر تقرير لموقع أوبيندا الهندى أن الشابة البالغة من العمر 24 سنة، قررت التوجه إلى المحكمة بعد أن هزمها والدها عدة مرات فى تلك اللعبة، متهمة إياه بالغش.

واعتادت الشابة اللعب مع شقيقيها ووالدها للتسلية خلال فترة الإغلاق التى فرضتها السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وليدو هى لعبة لوحية مخصصة لشخصين أو أربعة أشخاص، يكون لدى اللاعب فيها 4 قطع خاصة به يحركها عن طريق النرد، وبإمكان اللاعب أخذ قطع المنافس وإرجاعه إلى نقطة البداية.

وبعد خسارتها عدة مرات، شعرت الفتاة، التى لم يكشف عن هويتها، بالمرارة والغضب، فقررت اللجوء إلى المحكمة لتطلب إلغاء نسبها إلى والدها لأنه لا يستحق ذلك، لأنه خان الثقة، ولم تتوقع أن يغشها أو يخدعها.

وجراء تلك الدعوى، اضطرت الفتاة "المصدومة" أن تخضع إلى جلسات استشارية لحل هذه "المعضلة".

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وقالت مستشارة المحكمة الأسرة فى مدينة بهوبال، ساريتا راجانى، إن الفتاة تعرضت لصدمة فى والدها جراء اعتقادها بأنه يغش".

وتابعت: "فى هذا الزمن لا يستطيع الأبناء تحمل الهزيمة ولهذا تظهر لدينا مثل هذه الحالات. إنهم بحاجة إلى تعلم أن تقبل الخسارة أمر لا يقل أهمية عن الفرح بالفوز".

وأوضحت راجانى أن الفتاة الجامعية حضرت أربع جلسات استشارة، مشيرة إلى أن وضعها النفسى بدأ يتحسن، لافتة إلى أنها لم تشارك عائلتها بشأن مشاعرها، وقررت الذهاب إلى المحكمة دون علمهم.