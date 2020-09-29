إل جى تطرح هاتفها الجديد بشاشة 6.8 بوصة

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.8 بوصة بدقة وضوح FHD+ مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، وعلى ظهر الهاتف توجد كاميرا ثلاثية، تبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الثانية ذات الزاوية الواسعة والكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق 5 ميجابيكسل.
ويمتاز الهاتف بأنه يأتى مع قلم إلكترونى مدمج، وهو يحتوى على معالج من نوع ميديا تيك Helio P35، وذاكرة وصول عشوائى (رام) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
ويعتمد الهاتف على بطارية سعة 4000 ميللى أمبير ساعة، يتم شحنها عن طريق منفذ USB Type C.
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