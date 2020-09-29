صور: فستان الخريف يزهو بالأصفر الخردلى

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الفستان باللون الأصفر الخردلى يأتى بقصة على شكل حرف A ليمنح القوام مظهرا رشيقا ينطق بالأنوثة، بينما يصل طوله إلى منتصف الساق (ميدى).

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان باللون الأصفر الخردلى يزدان أيضا بنقوش الزهور ليضفى على المظهر لمسة رقة وأناقة.

ويمكن تنسيق الفستان باللون الأصفر الخردلى مع حذاء يزهو بالأحمر الداكن، علما بأن الأصفر الخردلى يتناغم أيضا مع ألوان الخريف الأخرى مثل البنى والأزرق الداكن والرمادى.