فى اليوم العالمى للقهوة .. أضرار الإفراط فى تناولها

اليوم العالمى للقهوة يوم تحتفل به شعوب العالم على اختلاف توقيتاتها، لأجل التشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعى حول مشاكل مزارعى البن.

ويعد تاريخ 1 أكتوبر 2015 هو أول تاريخ رسمى لـ اليوم العالمى للقهوة كما وافق عليه المنظمة الدولية للقهوة.

واختلفت الدول حول احتفالية اليوم العالمى للقهوة، وتحتفل الصين فى أوائل أبريل، والدنمارك فى 6 مايو، والبرازيل فى 24 مايو، وسويسرا فى 28 سبتمبر، بينما أستراليا وكندا واسكتلندا وإنجلترا والمكسيك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ومصر وغيرها من الدول فى 29 سبتمبر.

وبالرغم من فوائد القهوة فى تعزيز اليقظة وتحسين المزاج وخفض مستوى الكوليسترول والحماية من السكرى وتقليل خطر الإصابة بسرطان المثانة وغيرها، إلا أن الإفراط فى تناولها يتسبب فى العديد من الأضرار وفقا لموقع "Health line" الطبى، منها:

-صعوبة النوم:

يواجه البعض صعوبة فى النوم ليلا، وقد يكون السبب هو تناول القهوة بكميات كبيرة، لأن مادة الكافيين المتوفرة بها تتسبب فى الشعور بالأرق وتحفز الشخص على السهر ليلا لساعات متأخرة.

-الشعور بالقلق:

دائمًا ما يشعر مدمنو القهوة بالقلق بشكل دائم، لأن الإفراط فيها يؤدى إلى ارتفاع مستويات الأدرينالين والكوريتزول بالجسم، ومع قلة النوم الذى يسببه الكافيين، يزداد الشعور بالتوتر.

Advertisements

-مشاكل بالجهاز الهضمى:

ستهلاك القهوة بكميات كبيرة له تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي، نظرًا لمحتواها العالي من المواد المهيجة للأمعاء، مثل مادة الكافيين، والتي تتسبب أيضًا في الإصابة بالإمساك، لأنها تمتص السوائل من المعدة.

وتساهم القهوة فى ارتخاء العضلة الواصلة بين المعدة والحلق، ومع الإفراط فيها، يزداد فرص ارتجاع الأحماض الهاضمة إلى المرىء، مما يؤدى إلى الإصابة بالحموضة.

-زيادة معدل ضربات القلب:

يؤدى الإفراط فى تناول القهوة إلى تسارع ضربات القلب، لأن الكافيين يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، ومع زيادة تدفق الدماء المؤكسجة بالأوعية الدموية، ترتفع فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

-كثرة التبول:

تناول أكثر من فنجانين من القهوة يوميا قد يزيد من عدد مرات استخدامك للمرحاض، لأن مادة الكافيين من المواد المدرة للبول، وإذا لم يتم تعويض السوائل المفقود بشرب كميات وفيرة من الماء، قد يؤدى ذلك إلى الإصابة بالجفاف والإضرار بصحة الكلى.